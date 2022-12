Angajatii romani aloca anul acesta un buget cu 40% mai mic decat anul trecut pentru cadouri

Angajatii romani aloca in 2022 un buget cu 40% mai mic decat anul trecut pentru cadourile de sarbatori si petrec Revelionul "pe economie", potrivit unui sondaj efectuat de platforma de recrutare online BestJobs.Mai exact, 52% spun ca au alocat pentru acest Craciun o suma de bani de cel mult 300 lei, in timp ce mai mult de jumatate planificau in 2021 sa aloce cel mult 500 de lei. In plus, 26% vor aloca intre 301 si 500 lei, 12% daruiesc in valoare de 501-1.000 de lei, iar 10% nu au in plan sa ... citeste toata stirea