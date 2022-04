ANPC a amendat benzinariile cu peste 6,7 milioane de lei pentru practici comerciale incorecte

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a dat amenzi de 6,720 de milioane de lei pentru un numar de 608 operatori economici verificati din sectorul distributiei de carburanti, pentru practici comerciale incorecte, a afirmat, joi, 14 aprilie, Paul Anghel, director general in cadrul institutiei."Noi nu putem sa intram in politica de pret a operatorului economic. In schimb, daca verificam loturile de produse intr-o relatie corecta producator - consumator si aici ma refer la ... citeste toata stirea