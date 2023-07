Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, o suma de 16,531 miliarde lei, in crestere cu 410,368 milioane lei fata de informarea anterioara, din data de 23 iunie 2023, a anuntat vineri, 30 iunie, ANRE printr-un comunicat.Astfel, in ceea ce priveste OUG 118/2021 (noiembrie 2021 - martie 2022) 82 de societati au depus 351 de solicitari, din care au fost aprobate 294, 57 fiind ... citeste toata stirea