ANRE a dat amenzi de aproape 3 milioane de lei companiilor din energie, in februarie si martie

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a amendat furnizorii si distribuitorii de energie electrica si gaze naturale cu amenzi contraventionale in valoare totala de 2,970 milioane de lei, in perioada februarie - martie 2022.ANRE a finalizat o noua serie de actiuni de control, in sectorul energiei electrice si gazelor naturale, prin care s-a verificat respectarea de catre furnizori a urmatoarelor obligatii legale: obligatia de transmitere, in termen de 5 zile lucratoare de la ... citeste toata stirea