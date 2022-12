ANRE: Clientii casnici cu un singur loc de consum beneficiaza automat de plafonare

Clientul casnic, cu un singur loc de consum, beneficiaza automat de pretul plafonat la care se incadreaza conform consumului lunar, in timp ce acelasi tip de client care are atat adresa de resedinta, cat si adresa de domiciliu, poate beneficia de pretul plafonat, la una dintre cele doua adrese, pe baza unei declaratii depuse la furnizorul de energie electrica, a precizat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).In urma noilor modificari legislative instituite prin ... citeste toata stirea