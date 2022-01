ANRE implementeaza o platforma online care va permite schimbarea furnizorului in 24 de ore

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat Regulamentul privind organizarea si functionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale, care va conduce la reducerea birocratiei si schimbarea furnizorului de energie in 24 de ore. Astfel, in sedinta Comitetului de reglementare din data de 26 ianuarie 2022, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea si functionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie ... citeste toata stirea