Anul 2022 are potentialul de a fi cel mai bun de dupa 2008 pentru investitiile imobiliare in Romania

Anul 2022 are potentialul de a fi cel mai bun de dupa 2008 pentru investitiile imobiliare din Romania, existand mari sanse sa se depaseasca pragul de un miliard de euro, previzioneaza consultantii Colliers. "Pornind strict de la tranzactiile mari (majoritatea cu cladiri de birouri) pe care le cunoastem, 2022 are potentialul de a fi cel mai bun an de dupa 2008 pentru investitiile imobiliare, poate cel mai bun din istorie pentru Romania in ceea ce priveste volumul total.Contextul inflationist ... citeste toata stirea