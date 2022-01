Anul trecut s-a inregistrat un record la dizolvarile de firme

Conform datelor centralizate la nivel national de Oficiul National al Registrului Comertului, numarul firmelor dizolvate a crescut in cursul anului trecut cu 23,17%. 28.749 de firme au fost dizolvate in 2021 raportat la anul 2020, cand au fost dizolvate 23.341.Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in capitala Romaniei, Bucuresti - 5239 firme, avand o crestere cu 16,45%, fiind urmat de Constanta unde s-au dizolvat 1490, cu 31,16% mai mult, Timis -1359, cu 11,85% si Cluj -1288, cu 11, ... citeste toata stirea