Aproape 5.000 de ucraineni muncesc legal in Romania, potrivit datelor comunicate de Ministerul Muncii. Dupa inceperea razboiului in Ucraina, circa 2.500 de ucraineni s-au angajat pe teritoriul tarii, acestia lucrand cu precadere in industria prelucratoare si constructii.Numarul ucrainenilor angajati legal este mic, in conditiile in care, la sfarsitul lunii aprilie, in Romania erau aproximativ 80.000 de ucraineni, dintre care aproape 11.200 de ucraineni cu protectie temporara, iar ... citeste toata stirea