Vacantele reprezinta in continuare un rasfat pentru romani, in conditiile in care aproape un sfert (23%) dintre acestia nu au fost in nicio vacanta in ultimul an si doar jumatate si-au permis o vacanta mai lunga de 4 nopti, se arata in "Cercetarea Destinatii Vizionare". In schimb, 13% dintre respondenti au declarat ca au avut parte chiar de un mix de cel putin o vacanta de peste 4 nopti si cel putin o mini-vacanta de 1-3 nopti in ultimele 12 luni.Potrivit studiului, lansat de "Destinatia ... citeste toata stirea