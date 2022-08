Asociatia Participantilor in Fondurile de Pensii: Taxarea dividendelor incasate de fondurile de pensii va produce pierderi salariatilor

Schimbarea recenta a legislatiei care introduce taxarea dividendelor incasate de fondurile de pensii va produce pierderi directe oricarui salariat, liber profesionist din Romania, fie el din mediul privat sau de la stat, care va deveni pensionar in viitor, sustin reprezentantii Asociatiei Participantilor in Fondurile de Pensii (APFP).Totodata, Asociatia Participantilor in Fondurile de Pensii (Pilon 2) considera ca mesajele publice ale unor lideri politici ce formeaza coalitia de guvernare ... citeste toata stirea