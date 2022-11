Banca centrala a Romaniei a majorat din nou dobanda cheie, pana la 6,75% pe an

Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti, 8 noiembrie, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, anterior, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza banca centrala.Cele mai recente date si analize indica o cvasi-stagnare a activitatii economice in trimestrele III si IV 2022, sub impactul escaladarii razboiului din Ucraina si al extinderii sanctiunilor asociate, conform unui comunicat de presa al ... citeste toata stirea