Bancile centrale care gestioneaza rezerve valutare in valoare de mii de miliarde de dolari au inceput sa acumuleze aur, pe masura ce tensiunile geopolitice, inclusiv razboiul din Ucraina, le-au fortat sa isi revizuiasca strategiile de investitii, informeaza cotidianul Financial Times.Un sondaj anual, efectuat in perioada februarie-martie 2023, in randul oficialilor de la 83 de banci centrale, care impreuna gestioneaza rezerve valutare de aproximativ 7.000 de miliarde de dolari, a descoperit ... citeste toata stirea