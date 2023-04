Inflatia preturilor la alimente va incepe sa se atenueze in semestrul doi din 2023, cand se va resimti declinul preturilor recoltelor, a afirmat Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, transmite Reuters. BCE va reusi sa aduca inflatia la aproximativ 2% pana in 2025, a dat asigurari oficialul francez.Analistii se asteapta ca la reuniunea din 4 mai, BCE sa majoreze pentru a saptea oara dobanzile, pentru a tine sub control inflatia. Surse care au ... citeste toata stirea