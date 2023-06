Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat marti, 27 iunie, ca inflatia in zona euro este inca mult prea ridicata astfel ca BCE trebuie sa continue sa inaspreasca politica monetara si sa evite sa declare victoria in lupta cu preturile de consum, transmite Reuters. BCE a majorat costul creditului la fiecare reuniune de politica monetara din ultimul an, astfel ca dobanda la depozite a urcat din teritoriul negativ pana la 3,5%, si a promis ca vor urma si alte majorari in ... citeste toata stirea