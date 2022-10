Biris (HORA): Principala frana in reluarea activitatii in industria ospitalitatii este lipsa fortei de munca

Activitatea in industria ospitalitatii revine la normal, dar principala frana in reluarea activitatii o reprezinta lipsa fortei de munca, in conditiile in care, pentru tineri, a devenit mult mai important timpul liber decat salariul oferit, a sustinut recent Ion Biris, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), citat de Agerpres."In 2022 ne revenim incepand din martie, de cand restrictiile au fost ridicate. Activitatea incet-incet revine la normal. ... citeste toata stirea