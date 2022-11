Blocul National Sindical atrage atentia cu privire la doua proiecte de lege aflate in Parlament, care privesc salariatii

Blocul National Sindical atrage atentia cu privire la doua proiecte de lege aflate in Parlament, avertizand ca daca acestea vor intra in vigoare, salariatii din toata tara vor fi "la mana angajatorilor" si se vor trezi ca nu vor avea un program de munca predictibil.Primul proiect vizeaza conceptul de Kurzarbeit, cel de munca flexibila, aplicat in timpul pandemieiBlocul National Sindical atrage atentia ca, daca acestea vor intra in vigoare, salariatii din toata tara vor fi la mana ... citeste toata stirea