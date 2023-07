Banca Nationala a Romaniei a obtinut anul trecut un profit de 1,08 miliarde de lei, in scadere cu 46% comparativ cu cel inregistrat in 2021, conform Raportului anual al bancii."Rezultatul financiar realizat la 31 decembrie 2022 a fost profit in suma de 1,082 miliarde de lei, cu 46% mai mic fata de cel inregistrat in anul anterior, ca urmare, in principal, a urmatoarelor evolutii: obtinerea unui profit operational in suma de 5,004 miliarde lei, cu 102% (+2,522 miliarde de lei) peste profitul ... citeste toata stirea