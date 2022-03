Bugetul general consolidat a avut un deficit de 1,69 miliarde lei la sfarsitul lui ianuarie

Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2022 s-a incheiat cu un deficit de 1,69 miliarde de lei in scadere fata de deficitul de 3,69 miliarde de lei inregistrat in luna ianuarie 2021, a anuntat Ministerul Finantelor.Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 0,18 puncte procentuale, de la 0,31% din PIB in ianuarie 2021 la 0,13% din PIB in prima luna din 2022.Evolutia deficitului bugetar in ianuarie este explicata de cresterea ... citeste toata stirea