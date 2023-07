Aproximativ 8,3% din populatia Uniunii Europene nu isi permitea in anul 2022 o masa care sa contina carne, peste sau echivalentul vegetal o data la doua zile, in crestere cu un punct procentual fata de situatia din 2021, arata datele publicate de Eurostat.Mai mult, in randul persoanelor aflate in risc de saracie, ponderea celor din UE care nu isi permiteau o masa adecvata era de 19,7% in 2022, in crestere cu 2,2 puncte procentuale comparativ cu situatia din 2021.Aceasta diferenta intre ... citeste toata stirea