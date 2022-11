Burnete (Concordia): Nu consideram ca e productiv ca in Romania sa existe mai multe tipuri de salarii minime

Nu consideram ca este productiv ca in Romania sa existe mai multe tipuri de salarii minime si tot felul de praguri care nu fac decat sa complice lucrurile, iar propunerea Guvernului, asa cum arata, va comprima forta de munca in zona salariului minim, a afirmat directorul executiv al Confederatiei Patronale Concordia, Radu Burnete, in urma discutiilor cu Guvernul privind salariul minim."Ma astept ca la anul sa ni se spuna ca a crescut numarul persoanelor remunerate la salariul minim si asta sa ... citeste toata stirea