Caciu: Amanarea ratelor la credite ramane in continuare in analiza

Masura privind amanarea ratelor la credite ramane in continuare in analiza, dar indemnul meu este sa ne adaptam toti la ceea ce ne ofera piata, deoarece sistemul bancar este deschis la refinantari si chiar la amanari voluntare, a declarat recent ministrul Finantelor, Adrian Caciu."Ramane in continuare in analiza. (...) Intre timp, faptul ca ramane aceasta masura in analiza nu inseamna ca toti, companii sau persoane fizice, sa nu incercam sa ne refinantam creditele. Va dau un exemplu foarte ... citeste toata stirea