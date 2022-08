Canicula din Spania reduce productia de ulei de masline a celei mai mari tari exportatoare

Valurile de canicula care au lovit Spania in ultimele luni ameninta sa reduca semnificativ productia de ulei de masline a celui mai important exportator mondial pentru acest ingredient utilizat la gatit, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas, transmite Bloomberg."Daca nu vom avea o diminuare a temperaturilor sau caderi de precipitatii in saptamanile urmatoare, recolta de masline din acest an ar putea fi semnificativ mai mica decat in anii anteriori. Sectorul este ... citeste toata stirea