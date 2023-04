Castigul salarial mediu net in Romania a fost de 4.270 lei in februarie 2023, in crestere cu 0,4% (+16 lei) comparativ cu ianuarie 2023 si cu 14,8% fata de februarie 2022, arata datele Institutului National de Statistica. In ce priveste castigul salarial mediu brut, acesta s-a situat, in februarie, la valoarea de 6.845 lei. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice ... citeste toata stirea