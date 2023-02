Castigul salarial mediu net pe tara a fost de 4.398 lei in luna decembrie 2022

Castigul salarial mediu net a fost in decembrie de 4.398 de lei, in crestere cu 257 lei (+6,2%) fata de noiembrie 2022, iar comparativ cu luna similara din 2021 a crescut cu 13,4%, releva datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).In luna decembrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 7.107 lei, cu 428 lei (+6,4%) mai mare decat in luna noiembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a ... citeste toata stirea