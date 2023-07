Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CFR Calatori in 2023 este construit pe o pierdere in valoare de 795 milioane de lei, mai mare cu aproape 351% fata de cea consemnata la finele anului trecut, pe fondul diminuarii veniturilor din compensatii pentru transportul feroviar de calatori, cresterii cheltuielilor de personal in urma aplicarii statutului personalului feroviar de la 1 iulie si majorarii cheltuielilor cu bunuri si servicii.Cifra de afaceri, in valoare de 1,261 miliarde de ... citeste toata stirea