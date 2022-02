Cei mai bogati rusi au pierdut 32 miliarde de dolari pe masura ce criza din Ucraina se agraveaza

Averile combinate ale celor mai bogati oameni din Rusia au scazut cu 32 de miliarde de dolari in acest an, iar escaladarea conflictului din Ucraina ar urma sa conduca la o diminuare si mai importanta a averilor, transmite Bloomberg.Presedintele SUA, Joe Biden, a declansat marti, 22 februarie, o serie de sanctiuni care vizeaza vanzarea de obligatiuni suverane rusesti peste hotare precum si elitele Rusiei, anuntand de asemenea ca va trimite un numar suplimentar de militari americani in tarile ... citeste toata stirea