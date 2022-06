Cel mai scazut nivel al preturilor din UE in 2021 s-a inregistrat in Polonia, Romania si Bulgaria

Nivelul preturilor pentru bunurile de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut fiind in Polonia (60% din media UE), Romania si Bulgaria (ambele cu 56% din media UE), arata datele prezentate recent de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In 2021, cel mai ridicat nivel al preturilor in Uniunea Europeana s-a inregistrat in Danemarca si Irlanda (ambele 140% din media UE), Luxemburg (132%), Suedia (128%) si Finlanda (126%). ... citeste toata stirea