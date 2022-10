Cel putin o treime dintre economiile lumii vor intra in recesiune tehnica

Pentru Romania, noile cifre revizuite ale FMI sunt usor mai optimiste decat prognoza Bancii Mondiale, care la inceputul lunii octombrie estima ca economia va inregistra un avans de 4,6%, in acest an. In schimb, pentru anul viitor, Banca Mondiala este mai optimista decat FMI, prognozand o crestere economica de 3,2%. Cele mai optimiste previziuni sunt cele ale Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care au indicat ca economia Romaniei ar urma ... citeste toata stirea