Dupa o crestere cu 4,3% in 2021, cererea de gaze naturale in Uniunea Europeana a scazut cu 13,2% in 2022, la 13,72 milioane terajouli, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Acesta este al treilea cel mai scazut total inregistrat din 2008, cand s-a inceput colectarea datelor, dupa nivelul redus din 2012 (12,93 milioane terajouli) si 2014 (13,2 milioane terajouli).Obiectivul UE era o reducere cu 15% a consumului de gaze in perioada august 2022 - martie 2023, ... citeste toata stirea