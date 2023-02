Cetateni romani aflati la munca in Norvegia au devenit victime ale unor inselatorii financiare

In scopul evitarii exploatarii cetatenilor romani care doresc sa munceasca in Norvegia, Inspectoratul Teritorial de Munca Satu Mare ne-a remis informatiile primite de la Ambasada Romaniei la Oslo, in vederea constientizarii acestora, pentru a nu cadea victime ale inselatoriilor si exploatarii prin munca pe teritoriul Norvegiei:"Cetatenii romani, aflati la munca pe teritoriul Regatului Norvegiei, au devenit victime ale exploatarii prin munca si/sau ale unor inselatorii financiare.Muncitori ... citeste toata stirea