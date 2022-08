Comisia Europeana a aprobat schema Romaniei de sprijin pentru productia de hidrogen, in valoare de 149 de milioane euro

Comisia Europeana a aprobat, de cur]nd, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 149 de milioane euro pusa la dispozitie prin intermediul Mecanismului de redresare si rezilienta ("MRR") pentru a sprijini productia de hidrogen din surse regenerabile, informeaza un comunicat de presa. Scopul masurii este sa contribuie la dezvoltarea hidrogenului din surse regenerabile, in conformitate cu obiectivele Strategiei UE pentru hidrogen si cu Pactul ... citeste toata stirea