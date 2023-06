Primele contracte de achizitii comune de gaze in Uniunea Europeana au fost semnate, a anuntat vineri, 9 iunie, vicepresedintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, transmite DPA. In contextul razboiului din Ucraina, statele UE au decis anul trecut sa faca achizitii comune de gaze naturale in ideea de a obtine preturi mai stabile din partea companiilor si a putea sa isi reumple depozitele de gaze. In plus, prin achizitiile la comun se urmareste evitarea situatiei in care tarile UE concureaza ... citeste toata stirea