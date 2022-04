Companii aeriene rusesti puse pe "lista neagra" de Comisia Europeana

Comisia Europeana a plasat 21 de companii aeriene rusesti pe "lista neagra" pentru siguranta aeriana, transmite Nexta pe Twitter. Lista include cele mai mari companii aeriene rusesti, inclusiv "Aeroflot" si "Pobeda".Transportatorilor aerieni care fac obiectul unor masuri restrictive li se interzice intrarea in spatiul aerian european.Decizia a urmat reuniunii de saptamana trecuta a expertilor in siguranta aviatiei din statele membre UE, care au aprobat in unanimitate decizia.In ... citeste toata stirea