Companiile din Romania au avut cel mai mic numar de angajati in 2021

Numarul de persoane angajate a scazut pentru prima data sub pragul de 4 milioane, anul trecut, 2021 continuand astfel trendul inregistrat in 2020, potrivit unui studiu termene.ro.Astfel, daca in anul 2019, in Romania erau angajate 4,2 milioane de persoane (similar cu anul 2018), in 2020 numarul acestora s-a redus la 4,1 milioane de persoane, iar in 2021 a ajuns la aproximativ 3,811 milioane persoane. Desi este vorba despre un fenomen generalizat, vizibil in toate industriile, HoReCa si ... citeste toata stirea