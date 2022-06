Comparatie intre exporturile Romaniei in anii '80 si cele actuale

"Tabara comunista a pierdut razboiul economic" a spus, la Link Press TV, Eugen Radulescu, director in BNR, Iata, pe scurt, extrase din datele invocate de reputatul economist.In prezent, productia pe o luna a Romaniei este cat pe un an in 1980.La sfarsitul anilor '80, exportul Romaniei se situa la circa 5 miliarde de dolari pe an, din care doar 800 de milioane $ produse agricole. (Suma include si exporturile spre Irak, neachitate). Se exporta ... citeste toata stirea