Constantin Bostina, presedinte ASPES: Romania ar putea fi in anul 2040 undeva pe locul 10 in Uniunea Europeana

Romania ar putea fi in anul 2040 undeva pe locul 10 in Uniunea Europeana, tara noastra fiind pe locul 6 in ceea ce priveste suprafata si pe locul 9 in ceea ce priveste populatia, avand in acest fel suportul material si uman sa se realizeze acest lucru, a afirmat, pe 1 februarie, Constantin Bostina, presedintele Asociatiei pentru Studii si Prognoze Economico-Sociale (ASPES)."Ultimii 32 de ani ne-au adus in situatia in care suntem astazi sa constatam ca nu s-a facut ce trebuie, sa fie clar, si ... citeste toata stirea