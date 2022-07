Consumatorii romani aveau o putere de cumparare de 55,5% din media europeana in anul 2021

Consumatorii romani aveau, la nivelul anului 2021, o paritate a puterii de cumparare de 55,5% din media europeana, procent identic cu cel din 2020, cel mai redus de la nivel european, reiese din calculele Eurostat.Datele defalcate pe tipuri de bunuri si servicii arata ca in cazul anumitor categorii, preturile din Romania sunt mai aproape de media europeana, in vreme ce in cazul altora sunt foarte departe de aceasta.In cazul alimentelor, preturile din Romania sunt la 69% din media ... citeste toata stirea