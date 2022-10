Consumul de energie a scazut cu 8% in septembrie

Datele privind evolutia consumului de energie din iulie si pana in prezent au ajuns sa fie informatii privilegiate, spun reprezentantii Transelectrica, dar cifrele analizate, potrivit ZF, arata scaderi care amintesc de criza financiara din 2009.Dincolo de scaderea consumului insa, ceea ce este si mai alarmant este starea sistemului national de productie. Pe 28 august, de exemplu, din cei peste 15.600 MW pe care Romania ii are in sistemul de productie, au functionat numai 3.921 MW, unul dintre ... citeste toata stirea