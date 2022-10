Consumul final de energie electrica a scazut cu 5,3% in primele 8 luni

Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, peste 35,151 miliarde kWh, fiind cu 5,3% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, in timp ce in economie s-a diminuat cu 4,5%, informeaza Institutul National de Statistica (INS), intr-un comunicat.Iluminatul public a inregistrat o crestere cu 3,8%, iar consumul populatiei a scazut cu 7,7%. Consumul propriu tehnologic in retele si statii a fost de 3,506 miliarde kWh, in scadere cu 224,7 milioane ... citeste toata stirea