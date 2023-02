Consumul privat a incheiat anul 2022 la un plus de peste 4%

Consumul privat a incheiat anul 2022 la un plus de 4,4%, in ciuda inflatiei de doua cifre si a scaderii puterii de cumparare, informeaza Ziarul Financiar. Economia si consumul, principala ramura economica, au incheiat 2022 la un plus de peste 4%.Cifra de afaceri din retail, principalul indicator pentru consumul privat, a incheiat 2022 la un plus de 4,4%, crestere ajustata cu inflatia, dupa un an cu inflatie medie de aproape 14% si cu scaderea puterii de cumparare. Datele Institutului National ... citeste toata stirea