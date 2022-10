Cosea: Cresterea inflatiei fata de anul trecut ne obliga ca orice crestere a pensiei sa respecte puterea de cumparare

Cresterea inflatiei enorm fata de anul trecut ne obliga ca orice crestere a pensiei sa respecte nu neaparat inflatia, ci puterea de cumparare, in conditiile in care, in ultimele doua luni, a scazut puterea de cumparare cu 30%, a afirmat economistul Mircea Cosea, la conferinta Pactul Pentru Fiscalitate 2022, in cadrul careia a fost prezentat studiul "Perceptii despre fiscalitatea din Romania"."Daca vrei sa ridici pensiile, in asa fel incat sa oferi celor in cauza un avantaj, pleci de la doua ... citeste toata stirea