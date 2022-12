Costin (BNS): Din pacate, astazi salariul minim nu mai este raportat la cosul minim de consum

Salariul minim nu mai este raportat la cosul minim de consum, asa cum se intampla pana in 2003, iar de anul viitor acesta a fost stabilit la 3.000 de lei, valoare la care s-a ajuns fara nicio formula de calcul, afirma presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin."Decenta e la salariul mediu pe economie. Subzistenta e la salariul minim pe economie! Din pacate, astazi, salariul minim nu mai este raportat la cosul minim de consum asa cum se intampla pana in 2003, in tara noastra. Asa ... citeste toata stirea