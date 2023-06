Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 14,33% in primul trimestru, comparativ cu perioada similara din 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In perioada mentionata, costul orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut in toate activitatile economice. Cele mai semnificative cresteri ale costului orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul ... citeste toata stirea