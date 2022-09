Cotatia euro a scazut vineri pana la 4,81 lei

Vineri seara, dupa inchiderea pietei locale cotatia euro a scazut pana la 4,81 lei, valoare care a mai fost atinsa in martie 2020.Aprecierea semnificativa a leului din ultimele saptamani, care a inceput in 11 august, se datoreaza politicii BNR care foloseste cursul euro/leu drept ancora antiinflationista, prin ieftinirea importurilor.La aceasta s-au adaugat vanzarile de valuta ale strainilor interesati de cumpararea de titluri de stat in lei, care ofera randamente atractive. Pe de alta ... citeste toata stirea