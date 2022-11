Cotatia graului scade dupa ce Rusia si-a reluat participarea la acordul privind coridorul Marii Negre

Cotatiile futures la grau au scazut miercuri, 2 noiembrie, din SUA in Europa, in urma anuntului ca Rusia si-a reluat participarea la acordul asupra exporturilor de cereale ucrainene, dupa suspendarea acestuia in weekend, o decizie care ameninta livrarile globale de alimente, transmite Reuters.In jurul orei 11.00 GMT, cel mai tranzactionat contract la grau la bursa Chicago Board of Trade (CBOT) a scazut cu 6%, pana la 8,47 dolari per bushel, dupa avansul inregistrat luni si marti, dupa ... citeste toata stirea