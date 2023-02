Crestere cu 20% a numarului de constructii realizate in Romania, anul trecut

Numarul proiectelor de constructii derulate in Romania a crescut cu 20%, in 2022 fata de anul precedent, si a ajuns la 29.719, arata o analiza de specialitate, publicata vineri. Conform IBC Focus, cu un total de 5.117 de santiere monitorizate, in luna noiembrie a anului trecut, a fost inregistrata o crestere de 45,2% fata de aceeasi luna din 2021.Pe segmentul cladirilor rezidentiale private s-au consemnat, in 2022, un total de 12.149 de investitii, in crestere cu 17% fata de anul precedent. ... citeste toata stirea