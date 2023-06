Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au sarit luni dimineata, 26 iunie, in conditiile in care nervozitatea fata de rebeliunea din Rusia a agravat ingrijorarile cu privire la aprovizionare pe o piata si asa volatila, transmite Bloomberg. In jurul orei 9.25, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta in Europa, cotatiile futures la gaze naturale cu livrare in luna urmatoare erau in crestere cu 13%, pana la 36,80 euro pentru un ... citeste toata stirea