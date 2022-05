Crestere minima a cursului euro

Evolutia de joi, 19 mai, a leului a fost influentata de climatul macro-financiar international, in lipsa unor informatii locale relevante, ceea ce a provocat deprecierea monedei nationale fata de principalele valute iar indicii ROBOR s-au mentinut la valori maxime ale ultimilor noua ani.Cursul euro a urcat usor de la 4,9472 la 4,9474 lei iar tranzactiile se realizau in culoarul 4,945 - 4,949 lei.Joi, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea ... citeste toata stirea