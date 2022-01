Cresterea preturilor la energie in Germania obliga guvernul sa promita ajutoare

Inflatia din Germania a ramas aproape de maximele de mai multe decenii la sfarsitul anului 2021, obligand guvernul sa promita ajutoare pentru gospodariile mai sarace, in timp ce preturile la energie au continuat sa creasca cu rate de doua cifre, relateaza Financial Times.Ritmul anual de crestere a preturilor in Germania a fost de 5,7% in decembrie, in scadere usoara de la 6% in noiembrie, care a fost cel mai ridicat nivel de la inceputul anilor 1990.Preturile energiei in Germania au fost cu ... citeste toata stirea